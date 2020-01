MASSACHUSETTS TRAFFIC SUMMARY FOR 2019

With many thanks to all participants for all your great efforts and support!!

Section Nets Sessions Traffic CheckIns Time MARI CW Daily 1900 3565 Khz 364 1185 1436 5387 MARIPN TuThSa 1700 3978 Khz 152 168 503 1340 EMA Local Nets CITN TuThFSa 1930 147.375 Mhz 195 83 799 2457 EM2MN Daily 2000 145.230 Mhz 365 1195 2669 7351 HHTN SuMWF 2200 MMRA Network 207 425 1583 3403 WARPSN Su 0830 147.225 Mhz 52 104 826 NA WMA Nets WMN C1 Daily 1000 146.91 Mhz 335 33 3119 2336 WMN C2 Daily 1300 146.91 Mhz 296 54 2307 1832 CM2MN Daily 2100 146.97 Mhz 222 155 1233 1688 WMEN Su 0830 3944 Khz 48 0 1186 NA TOTALS 2236 3402 15661 25794