List of New England Hamfests and Flea Markets, March 24, 2020

Here is a list of New England area events and their current status as of March 24th 2020. Source:<http://forum.near-fest.com/index.php?topic=1480.0>

Canceled (check organization/club web site for reschedule information)

March 22: Henniker NH CVARC https://k1bke.wordpress.com/

March 29: Southington CT. Southington Amateur Radio Ass’n. Flea Market http://www.chetbacon.com/sara.htm

April 4: Hampton NH Seacoast Amateur Radio Flea Market http://w1wqm.org/

April 10,11: Lewiston ME ARRL Maine State Convention http://w1npp.org/

April 17: Manchester CT. Eastern VHF/UHF/Microwave Conference http://newsvhf.com/conference/

April 18: Center Ossipee NH Lakes Region Hamfest and Flea Market https://www.w1bst.org/

April 19: Cambridge MA Flea at MIT https://w1mx.mit.edu/flea-at-mit/

April 25: Gales Ferry CT RASON Auction http://www.rason.org/

April 16: Thompson CT Eastern CT Amateur Radio Ass’n. http://www.ecara.net/

May 15-17 Xenia OH Dayton HamVention https://hamvention.org/

May 17: Cambridge MA Flea at MIT https://w1mx.mit.edu/flea-at-mit/

Sept 11,12: Lewiston ME Lewiston ME ARRL Maine State Convention http://w1npp.org/

Scheduled (check before making plans, reservations)

May 1,2: Deerfield NH NEAR-Fest XXVII https://www.near-fest.com (decision pending)

May 16: Goshen CT: Southern Berkshire A R C https://www.sberk.org/

June 21: Cambridge MA Flea at MIT https://w1mx.mit.edu/flea-at-mit/

July 19: Cambridge MA Flea at MIT https://w1mx.mit.edu/flea-at-mit/

July 24-26: Marlborough MA Northeast HamXposition (ARRL New England Convention) http://hamxposition.org/ Note: formerly Boxborough.

Aug 16: Cambridge MA Flea at MIT https://w1mx.mit.edu/flea-at-mit/

Aug 23: Newtown CT Western CT Hamfest http://cararadioclub.org/

Sept 12: Windsor ME Augusta Amateur Radio Ass’n http://w1tlc.org/

Sept 20: Cambridge MA Flea at MIT https://w1mx.mit.edu/flea-at-mit/

Oct 16,17: Deerfield NH NEAR-Fest XXVIII https://near-fest.com/

Oct 18: Cambridge MA Flea at MIT https://w1mx.mit.edu/flea-at-mit/